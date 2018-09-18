Спросивший Путина о выборах работник ГАЗа стал депутатом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Сотрудник Горьковского автозавода Артем Баранов, после вопроса которого в конце прошлого года Владимир Путин заявил об участии в выборах президента РФ, во вторник получил удостоверение депутата законодательного собрания Нижегородской области.

Старший мастер участка ГАЗ Артем Баранов сказал, что "идеи" задать вопрос Путину о планах участия в выборах-2018 не было, просто "снял с языка" мысль россиян pic.twitter.com/0u84ARX33y — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 декабря 2017 г.

​

В единый день голосования 9 сентября в Нижегородской области, помимо выборов губернатора региона, состоялись дополнительные выборы депутата заксобрания Нижегородской области по шестому избирательному округу. Это место стало вакантно после того, как вице-спикер областного законодательного собрания Олег Сорокин, обвиняемый во взяточничестве, сложил с себя полномочия. Лидером голосования стал Баранов, набравший 52,94% голосов.

Во вторник на заседании избирательной комиссии Баранов получил удостоверение депутата областного ЗС. "Я, как депутат, планирую участвовать в трех комитетах законодательного собрания — в комитете по социальным вопросам, комитете по транспорту и комитете по промышленности и экономике. Мне близки эти направления", — сказал журналистам Баранов.

Он стал известен после того, как в декабре 2017 года принял участие во встрече с Путиным на заводе ГАЗ, куда президент прибыл, чтобы поздравить коллектив с юбилеем предприятия. Будучи представителем профсоюза, Баранов взял слово и от имени всего коллектива заявил о поддержке главы государства. Именно после его слов Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента.

Также во вторник удостоверение депутата получил Дмитрий Сватковский, занимавший должность и.о. заместителя губернатора Нижегородской области и избранный в Госдуму РФ. Выборы в Госдуму проводились 9 сентября в связи с тем, что Владимир Панов, выигравший выборы в этом округе в 2016 году, в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода и досрочно сложил полномочия депутата Госдумы.

Сватковский сообщил журналистам, что уже сегодня отправится в Москву. "Как народный избранник я намерен отстаивать интересы нижегородцев", — сказал он.