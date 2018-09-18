Собянин пообещал учесть все наказы, собранные во время выборной кампании

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ходе нового срока в качестве градоначальника учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.

"Должен сказать, что несмотря на то, что многое в городе сделано, тем не менее проблем и нерешенных задач осталось еще больше, чем тот путь, который мы прошли. Это означает, что в ближайшие годы мы должны проделать большую сложную работу, сконцентрировать все свои силы, умения, ресурсы для того, чтобы решить те проблемы и задачи, которые стоят перед нашим городом", — сказал мэр в ходе инаугурации во вторник.

Он поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании и поддержку.

"Мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. За время выборной кампании были собраны тысячи наказов москвичей. Я обещаю, что ни один из этих наказов или идей, которые были выработаны во время предвыборной кампании, не будут забыты. Максимально они будут учтены в нашей работе", — сказал Собянин.

Он также отметил необходимость учесть "идеи, о которых говорили мои соперники". "За них проголосовали сотни тысяч москвичей, и их пожелания также необходимо учитывать в работе", — добавил он.