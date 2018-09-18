Москвичи оценили умение Собянина работать с большой отдачей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина в качестве мэра Москвы отметил, что москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещание, держать слово.

"Жители столицы оказали вам поддержку, доверие, оценили ваше умение работать с большой отдачей, выполнять обещание, держать слово", — сказал Путин.

Выборы мэра столицы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.