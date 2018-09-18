Российский посол назвал отказ в аккредитации дипломатам "обычной практикой"

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Отказ в аккредитации отдельных дипломатов на замещение вакантной должности в диппредставительствах – это обычная практика, раздувать дипломатический скандал из этого неверно, и бессмысленно давить на Москву через СМИ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Нет ничего экстраординарного в том, что порой мы или наши швейцарские партнеры отклоняем ту или иную кандидатуру на замещение вакантной должности в диппредставительствах. Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами. Такие вопросы принято решать, и мы их решаем на рабочем уровне. Раздувать из этого дипломатический скандал в корне неверно, да и не соответствует принятым в дипломатии приличиям. Равно как и не имеет смысла пытаться разговаривать с нами в нажимном ключе через СМИ", — сказал он.

Ранее Федеральный советник по международным делам Игнацио Кассис заявил в интервью телерадиокомпании SRF, что Швейцария уже отказывала в аккредитации некоторым российским дипломатам. Он подчеркнул, что намерен на следующей неделе обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц. В свою очередь, министерство иностранных дел РФ предложило швейцарской стороне уточнить все интересующие темы по дипломатическим каналам.