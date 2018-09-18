Путин уверен, что Собянин продолжит эффективно работать во благо Москвы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин и дальше будет работать эффективно ради людей, во благо российской столицы и всей страны.

"Уважаемый Сергей Семенович, мы с вами работаем вместе давно, многие годы. На всех участках вы проявляли свои лучшие качества — надежность, настойчивость, открытость ко всему новому. Уверен, что и дальше вы будете работать так же эффективно во благо нашей столицы и всей России, ради людей. Желаю вам и вашей команде успеха", — сказал Путин во вторник на церемонии инаугурации избранного мэра Москвы.