России нужно добиться прорывного развития экономики, заявил Путин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РФ необходимо добиваться прорывного развития в экономике, социальной сфере, повышения качества жизни россиян — изменения будут идти во всех регионах, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации Сергея Собянина в качестве мэра Москвы.

"Сделано очень много, но, как вы только что сказали, предстоит сделать еще больше. России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере. Главная цель этих преобразований — повышение уровня и качества жизни наших граждан. Эти изменения будут идти во всех регионах страны, и роль, вклад столицы в решение общенациональной задачи, конечно, всегда будет очень высока", — сказал Путин.

"Москва — объективно, исторически — особенный город. Здесь сконцентрированы огромный научный, образовательный, деловой потенциал, что позволяет нашей столице успешно конкурировать с ведущими мегаполисами мира", — подчеркнул президент, добавив, что Москва должна закрепить за собой позиции в образовании.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.