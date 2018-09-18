В "Зарядье" началась инаугурация Собянина на должность мэра Москвы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в недавно открывшемся концертном зале "Зарядье" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония началась на 40 минут позже запланированного. В ходе инаугурации избранный мэр получит должностной знак главы города. Согласно одной из статей устава столицы, при вступлении в должность мэр Москвы произносит присягу, после чего считается вступившим в должность.

Ранее Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.