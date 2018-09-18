Встреча Путина с Зюгановым по ситуации в Приморье пока не планируется

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым по ситуации на выборах в Приморье пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков

"Пока в графике президента нет на ближайшие дни", — сказал он.

Ранее Зюганов заявил, что рассчитывает встретиться с президентом по итогам расследования комиссии ситуации со вторым туром выборов главы Приморского края.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.