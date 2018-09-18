Ищенко намерен добиться отмены результатов выборов главы Приморья

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что сможет добиться отмены результатов выборов в крае.

"Уверен, что комиссия из Москвы сделает свою работу и результаты будут отменены, победит народ. Отмена результатов голосования по 13 участкам — это первая ласточка, что мы сможем доказать фальсификации и отменить результаты", — сказал Ищенко на встрече со сторонниками у администрации края.

"В последующем у нас получится отменить результаты и протоколы на тех избирательных участках, где были сфальсифицированы… Думаю, что мы сможем отменить результаты выборов в Приморье и объявим третий тур", — добавил он.

По данным представителя администрации, митинг не согласован, заявка на проведение не поступала.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Андрей Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.