В Кремле следят за ситуацией вокруг выборов главы Приморья

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией вокруг выборов главы Приморского края, в оценке чистоты кампании будут ориентироваться на мнение Центральной избирательной комиссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль не полномочен оценивать чистоту состоявшихся выборов. Также чистоту состоявшихся выборов не полномочны, наверное, оценивать никакие другие ведомства, кроме как Центральная избирательная комиссия, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на ЦИК", — заявил Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают чистоту прошедших выборов главы Приморья.

На просьбу уточнить, следят ли в Кремле за ситуацией в регионе, он подчеркнул: "Безусловно".

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.