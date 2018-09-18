Зюганов рассчитывает на встречу с Путиным из-за ситуации в Приморье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам расследования комиссией ситуации со вторым туром выборов главы Приморского края, об этом он сообщил журналистам во вторник.
"Само собой, разумеется", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, может ли состояться в ближайшее время встреча с Путиным.
"Работаем. Сейчас комиссия проверит. Мне нужны итоговые материалы. Уехала комиссия ЦИКа и администрации президента от представителя (президента) дальневосточного", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос о встрече с президентом в связи с ситуацией в Приморье.
Он пояснил, что встреча с главой государства возможна только после того, как будут получены результаты работы комиссии. "Должны разобраться в Приморье и поставить точку. Комиссия уехала, отменила уже результаты на (некоторых) участках. Но нас интересует Уссурийск", — сказал Зюганов.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.