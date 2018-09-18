Зюганов рассчитывает на встречу с Путиным из-за ситуации в Приморье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам расследования комиссией ситуации со вторым туром выборов главы Приморского края, об этом он сообщил журналистам во вторник.

Ранее Зюганов сообщал, что КПРФ подготовила материалы для следственных органов и ЦИК в связи с ситуацией со вторым туром голосования на выборах главы Приморского края и призывает создать комиссию по расследованию ситуации.

"Само собой, разумеется", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, может ли состояться в ближайшее время встреча с Путиным.

"Работаем. Сейчас комиссия проверит. Мне нужны итоговые материалы. Уехала комиссия ЦИКа и администрации президента от представителя (президента) дальневосточного", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос о встрече с президентом в связи с ситуацией в Приморье.

Он пояснил, что встреча с главой государства возможна только после того, как будут получены результаты работы комиссии. "Должны разобраться в Приморье и поставить точку. Комиссия уехала, отменила уже результаты на (некоторых) участках. Но нас интересует Уссурийск", — сказал Зюганов.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.