Итоги выборов главы Приморья могут отменить, заявили в краевом избиркоме

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Итоги выборов губернатора Приморья могут отменить полностью или частично при подтверждении нарушений, многочисленные жалобы по которым поступают в избирком края, сообщила журналистам секретарь избиркома Наталья Камаева.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

"У нас зарегистрировано уже 56 жалоб, и несколько еще не зарегистрированы — они продолжают поступать. После рассмотрения всех жалоб будет подписан итоговый протокол — определены результаты выборов. Завтра прилетает московская комиссия, которая также поможет разобраться в ситуации. Те результаты, которые опубликованы на сайте ЦИК — это все введенные в систему протоколы, за исключением 13 участков по Советскому району, которые были аннулированы. Все, кроме них, были введены. То есть результаты не изменятся, если только выборы не будут отменены", — сказала Камаева.

По ее словам, "если будут доказаны нарушения, которые мешают волеизъявлению, тогда будет ставиться вопрос об отмене выборов". Если нарушения подтвердят частично, то результаты выборов могут отменить в некоторых районах. Если все правонарушения будет подтверждены, то итоги выборов могут полностью отменить", — добавила Камаева.

Он уточнила, что уже в среду, 19 сентября, результатов точно ждать не стоит. "У избиркома есть время до 22 сентября, в этот срок мы должны рассмотреть все поступающие жалобы и подписать протокол с результатами. Жалобы, которые поступят после 22 сентября, будут рассмотрены в другом порядке", — пояснила она.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.