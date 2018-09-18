МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Алексея Русских в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации.

"Государственная Дума ФС РФ постановляет считать досрочно прекращенными полномочия депутата ГД Русских Алексея Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты ГД, выдвинутого политической партией КПРФ, 17 сентября 2018 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ", — говорится в тексте принятого постановления.

Ранее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что Русских будет представлять интересы Подмосковья в Совете Федерации, было опубликовано на сайте правительства региона.