Штаб Тарасенко уверен в его победе на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко, который по результатам обработки 100% бюллетеней набрал больше голосов, чем его оппонент Андрей Ищенко, заявил, что уверен в победе, хотя ждет официального итогового протокола.
"Мы уверены в итогах, уверены в победе, но пока ждем окончательного документа — итоговый протокол", — сказала РИА Новости представитель штаба Тарасенко Юлия Яковенко.
По ее словам, пока итоговый протокол избиркома края еще не подписан.
Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.