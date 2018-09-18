Штаб Тарасенко уверен в его победе на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко, который по результатам обработки 100% бюллетеней набрал больше голосов, чем его оппонент Андрей Ищенко, заявил, что уверен в победе, хотя ждет официального итогового протокола.

"Мы уверены в итогах, уверены в победе, но пока ждем окончательного документа — итоговый протокол", — сказала РИА Новости представитель штаба Тарасенко Юлия Яковенко.

По ее словам, пока итоговый протокол избиркома края еще не подписан.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.