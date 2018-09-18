ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Отмена итогов выборов главы Приморья на 13 участках приводит к потере кандидатом Андреем Тарасенко 500 голосов, сообщила журналистам представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

"Там был перерыв во вводе результатов в систему ГАС "Выборы", после которого комиссией сегодня утром было принято решение о признании итогов недействительными, и протокол свой итоговый они нам дали сегодня без этих участков. Последствия: те результаты, которые я оглашала на брифинге, они не меняются, потому что я оглашала их без учета результатов на этих 13 участках. Если бы эти голоса были учтены, то кандидат Тарасенко прибавил бы 500 голосов, а так он теряет их. Это по предварительным подсчетам", — сказала Камаева.

По ее словам, определение результатов откладывается не из-за того, что были отменены итоги по этим 13 участкам.

"Они (результаты) не могут быть определены, потому что у нас одна избирательная комиссия не представила свой итоговый протокол по территориям, они уже в пути, и сегодня нам будут его (протокол) передавать. И второе, что самое важное — к нам в комиссию сегодня поступило несколько десятков жалоб, пока точное количество не могу назвать, которые мы обязаны рассмотреть до определения результатов. Мы просто физически не успеем их рассмотреть. И с той, и с другой стороны. В Находке сегодня подписали протокол и к нам выезжают", — отметила она.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.