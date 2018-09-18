Александр Усс вступит в должность главы Красноярского края 21 сентября

Второй тур региональных выборов в России (67)

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Инаугурация Александра Усса, победившего на выборах губернатора Красноярского края, пройдет 21 сентября, сообщил журналистам на чрезвычайной сессии заксобрания региона вице-спикер ЗС Алексей Клешко.

"Александр Усс вступит в должность 21 сентября в Большом концертном зале", — сказал он.

В ходе выборов в единый день голосования 9 сентября Усс набрал 60,19% голосов, Александр Лымпио ("Справедливая Россия") — 12,32% голосов, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34% голосов. Явка составила 28,94%.