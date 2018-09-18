КПРФ готова выставить кандидата на второй тур выборов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Региональное отделение КПРФ готово выставить своего кандидата на второй тур выборов губернатора Хабаровского края, если кто-то из вышедших на повторное голосование – Сергей Фургал или Вячеслав Шпорт — снимет свою кандидатуру, сообщил РИА Новости во вторник первый секретарь Хабаровского крайкома Компартии Александр Громов.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор единоросс Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября. Во вторник оба кандидата не пришли на теледебаты, но направили свои видеообращения, которые показали в эфире.

Шпорт предложил Фургалу "перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания". Фургал ответил, что принимает его предложение, "и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края". Позже он сообщил РИА Новости, что не отказывается от второго тура, несмотря на согласие вместе работать со Шпортом.

"Наш кандидат Анастасия Саламаха, которая заняла третье место в первом туре выборов, примет участие во втором туре голосования, если кто-то из вышедших во второй тур кандидатов от участия откажется", — сказал Громов.

Как пояснили в избиркоме, согласно Избирательному кодексу, если один из двух кандидатов, вышедших во второй тур, откажется от участия в повторном голосовании, то это право переходит к следующему кандидату, стоящему на третьем месте по количеству голосов.

Ранее сообщалось, что за пост губернатора, кроме Шпорта и Фургала, боролись предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ – она набрала 15,74% голосов, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 5,49% и менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" —3,81%. Фургал и Шпорт на губернаторских выборах были соперниками во второй раз. В 2013 году Шпорт набрал 63,92% голосов, Фургал — 19,14%.