Фургал не отказывается от второго тура выборов главы Хабаровского края

Подсчет голосов на избирательном участке во время второго тура выборов

Подсчет голосов на избирательном участке во время второго тура выборов

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил РИА Новости, что несмотря на согласие вместе с соперником по выборам главы региона Вячеславом Шпортом работать на благо жителей региона, не отказывается от второго тура.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор от ЕР Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября.

Во вторник оба кандидата не пришли на теледебаты, но направили свои видеообращения, которые был показаны в эфире. Шпорт предложил Фургалу "перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания".

Фургал ответил, что "принимает его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края".

"Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края", — сказал Фургал.