В избирком поступило около 20 новых жалоб на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Около 20 новых жалоб на возможные нарушения на выборах губернатора Приморья с утра вторника поступило в избирком края, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

"С утра поступило большое количество жалоб, мы их регистрируем, в основном речь в них идет о подкупе избирателей кандидатом Ищенко. Уже примерно 20-я по счету жалоба зарегистрирована", — сказала Камаева.

В местных каналах в Telegram с утра вторника распространяется информация о том, что на ряде судовых участков якобы проголосовало больше человек, чем к ним приписано, также сообщается, что некоторые из этих судов или проданы за рубеж, или списаны. Камаева отметила, что жалоб по судовым участкам пока не поступало.

"Не слышала о жалобах по судовым участкам пока", — сказала она.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.