Шпорт предложил Фургалу перейти на работу в правительство

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в видеообращении, показанном по телевизору в рамках отведенного на дебаты эфирного времени, предложил сопернику во втором туре выборов главы региона Сергею Фургалу перейти на работу в правительство края.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября.

"Уважаемые жители Хабаровского края! Благодарю вас за то, что вы пришли на выборы. Вы поддержали не только меня, но и Сергея Фурглала, поэтому, чтобы нам в дальнейшем не тягаться и не перетягивать этот канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы вместе реализовывать обещания, которые мы давали", — сказал Шпорт.