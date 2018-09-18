В Приморье подводят итоги выборов на последних двух территориях

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Избирком Приморья подводит итоги голосования на выборах губернатора края по последним двум территориям, после чего приступит к сведению общих результатов, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

"Еще не подведены итоги голосования по двум территориям – по Советскому району и по Находке. После того, как подведем итоги, будет общий результат", — сказала Камаева.

По ее словам, избирком ведет работу с поступившими жалобами на возможные нарушения.

"То, что нуждалось в проверке правоохранительных органов, направлено туда, на то, на что может ответить избирком, мы ответили", — сказала собеседница.

Он добавила, что за ночь также поступили новые жалобы.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.