Кандидат от КПРФ на выборах в Приморье прекратил голодовку

Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018

Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко перед зданием администрации края во Владивостоке. 17 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку из-за несогласия с результатами выборов. Об этом сообщило информационное агентство PrimaMedia.

Второй тур губернаторских выборов прошел в регионе 16 сентября. По итогам обработки 97,8% бюллетеней исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко с 47,11% голосов отставал от Ищенко, набравшего 50,37% голосов. Однако после обработки 99% бюллетеней лидером стал Тарасенко.

Перед зданием администрации Приморского края в понедельник прошла акция протеста, на которую, по оценкам местных СМИ, собралось до 500 человек. Ищенко заявил, что он будет проводить сход граждан каждый вечер в 18:00.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у комиссии нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом. Она добавила, что этот вопрос остается открытым до того момента, пока все спорные факты не будут тщательно изучены Центризбиркомом, а по итогам этого анализа не будут сделаны выводы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье, и призывает ориентироваться на заявления ЦИК. "Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Приморье.