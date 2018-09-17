На губернаторских выборах была реальная конкуренция, заявила Матвиенко

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Губернаторские выборы в России показали, что между кандидатами в регионах существует реальная конкуренция, борьба за победу, ситуация в Приморье тому пример, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Все говорили, вот выборы неконкурентные, губернаторов назначают. Ничего подобного", — сказала Матвиенко в понедельник в интервью телеканалу " Россия 24 ".

В качестве примера сенатор привела ситуацию в Приморском крае. "Есть два кандидата, которые набрали примерно одинаковое число голосов, плюс-минус. Теперь очень важно подтвердить на фактах, на цифрах победу того кандидата, который реально набрал больше голосов", — подчеркнула Матвиенко.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы состоялись, но уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.