МИД ответил на обвинения Швейцарии в адрес российских спецслужб

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Москва не приемлет бездоказательные обвинения Берна о якобы нарастающей активности российских спецслужб на территории Швейцарии, заявили в российском МИДе.

"Обратили внимание на появившиеся в СМИ Швейцарии публикации, включая заявления высокопоставленных официальных лиц, о якобы нарастающей на территории Конфедерации активности российских спецслужб. Нашей стране адресованы призывы "прекращения нелегальной деятельности в Швейцарии", звучат угрозы "ужесточения процедуры аккредитации" для направляющихся на работу в Швейцарию российских дипломатов", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

"Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия. Надеемся, что в Берне возобладает ответственный подход к дальнейшему выстраиванию двустороннего сотрудничества", — заявили в российском МИДе.