Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже больше четырех часов

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в воскресенье в Сочи длятся пятый час, передаёт корреспондент РИА Новости.
В свою очередь Эрдоган накануне вылета в Сочи заявил, что Анкара готова предпринять совместные с РФ шаги по борьбе с террористическими группировками в сирийском Идлибе. "Во время переговоров в Тегеране (на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии 7 сентября) я увидел у Путина более позитивный подход. Надеюсь, что его Россия будет придерживаться и дальше. Давайте вместе предпринимать шаги против террористов, отделив их от умеренной оппозиции. Но давайте не будем бомбить (Идлиб) под надуманным предлогом – вот то, что мы хотим", — сказал Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.
Он отметил, что итоги переговоров с Путиным будут важны для перспектив урегулирования сирийского кризиса.