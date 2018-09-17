Выборы главы Приморья состоялись, но у ЦИК есть вопросы

Участница акции протеста у здания краевой администрации в связи с несогласием с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. 17 сентября 2018

Участница акции протеста у здания краевой администрации в связи с несогласием с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. 17 сентября 2018

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Второй тур выборов главы Приморья обернулся серьезным политическим противостоянием: кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов, а Центризбирком РФ взял тайм-аут до среды для изучения всех жалоб.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы состоялись, но уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.

Второй тур

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, руководящий регионом с октября прошлого года, не смог набрать нужного числа голосов на выборах в единый день голосования 9 сентября. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов сразу показала рост к явке 9 сентября и, предварительно, составила 35,44%. Согласно данным exit poll, опубликованным сразу после закрытия участков, Тарасенко одержал победу с результатом 53%, Ищенко набрал 47%.

Врио губернатора Приморья изначально при подсчете голосов лидировал, однако уже на отметке в 11% преимущество было на стороне Ищенко. Коммунист вышел вперед с отрывом до 8%. При подсчете 95% голосов разрыв между соперниками сократился до 3%, а при 99% обработанных бюллетеней Тарасенко вернул себе лидерство – сначала с преимуществом в 0,5%, а потом в 1,5%.

Первый замсекретаря регионального отделения "Единой России", доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев обвинил штаб кандидата от КПРФ в фальсификации результатов выборов и подкупе избирателей, утверждая, что располагает аудиозаписями, а также фото и видео. "Известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — шесть тысяч человек, в Хасане — около пяти тысяч человек", — добавил Хрущев.

Ищенко, в свою очередь, отверг эти обвинения. "Наш избирательный штаб не занимался ни подкупом населения, ни подвозом. Это было ими (штабом Тарасенко) сделано, возможно, для того, чтобы нас в чем-то укорить. Но люди сами шли на участки и голосовали", — сказал Ищенко журналистам.

Как сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, жалобы от обоих кандидатов поступали, все они проверяются. Она уточнила, что краевой избирком должен определить результаты второго тура не позднее 22 сентября.

ЦИК ждет жалобы кандидатов

Памфилова отметила, что ЦИК по состоянию на утро 17 сентября не получал жалоб на нарушения при подведении итогов выборов в Приморье.

"Поскольку возникли определенные вопросы на последнем этапе подведения итогов и ввода протоколов, поскольку оба кандидата и их штабы сейчас интенсивно жалуются в медийном пространстве, в СМИ, я призвала и того, и другого: если то, в чем вы обвиняете друг друга, фактически подтверждено, прошу вас оперативно, не затягивая, представить в ЦИК все материалы о возможных злоупотреблениях, нарушениях со стороны кого бы то ни было", — сказала Памфилова журналистам.

По ее словам, оба участника выборов обещали ей, что сформулируют и представят жалобы.

"Я считаю, что это верно, потому что от словесных баталий и дуэлей в информационном пространстве ничего не изменится. Тем более, политики и партии должны нести ответственность за то, что они обрушивают на головы наших избирателей в виде той или иной информации", — добавила Памфилова.

Выборы состоялись

Она подчеркнула, что, если кандидаты уверены в своих словах, они должны представить в ЦИК все материалы. "Мы их ждем и вместе с ними будем разбираться, вместе с ними. Обещаю", — заявила глава ведомства.

Памфилова заявила, что выборы в Приморье состоялись, но вопрос признания их результатов остается открытым.

"В том, что выборы состоялись, нет никаких сомнений — то есть у нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись. Насколько я знаю, до последнего момента не было особых ни жалоб, ни замечаний, даже когда были введены почти 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись, другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем — или в целом или по отдельным участкам, накажем ли кого-то и признаем ли кого-то победителем", — сказала Памфилова.

Она сообщила, что ЦИК берет тайм-аут до среды для изучения всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала направить специалистов для получения дополнительной информации по голосованию.

Памфилова также уточнила, что итоги выборов должен подводить краевой избирком, но это не значит, что у ЦИК нет возможности повлиять на решение. По ее словам, после рассмотрения всех претензий ЦИК даст комиссии Приморья свои рекомендации.

КПРФ просит создать комиссию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия подготовила материалы для следственных органов и ЦИК в связи с ситуацией со вторым туром голосования на выборах главы Приморского края и призывает создать комиссию по расследованию ситуации.

"Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, ЦИК… Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратору" — сказал Зюганов журналистам в понедельник.

Лидер КПРФ отметил, что имеются также материалы, подготовленные для ЦИК.

Ищенко, в свою очередь, заявил, что его сторонники уже подали первые иски по голосованию на участках в Уссурийске и планируют подать еще.

Кремль наблюдает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявления ЦИК.

"Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Приморье.

"Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы, были заявления Памфиловой — все их слышали, давайте на них ориентироваться", — отметил он.