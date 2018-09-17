Кандидатуры вице-губернаторов Подмосковья внесли на рассмотрение Мособлдумы

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы кандидатуры вице-губернаторов и зампредов областного правительства, говорится в Instagram-канале губернатора.

Список был представлен на встрече с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым.

"В соответствии с уставом Московской области я хочу внести на утверждение областного парламента кандидатуры вице-губернаторов и зампредов правительства Московской области, их теперь на 1 меньше, чем было в первом периоде. Прошу вас в четверг, на ближайшем заседании Московской областной Думы, рассмотреть кандидатуры, — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

На пост первого вице-губернатора была внесена кандидатура Ильдара Габдрахманова, на должности вице-губернаторов предложены Наталья Виртуозова, Дмитрий Пестов и Михаил Кузнецов, уточняется в сообщении.

"Первым заместителем председателя правительства я вношу Забралову Ольгу Сергеевну, как и прежде, она будет заниматься социальным блоком — очень важное направление; заместителями председателя правительства — Тресков Игорь Борисович, Фомин Максим Александрович, Буцаев Денис Петрович, Чупраков Александр Анатольевич и Нагорная Мария Николаевна. Еще одного зампреда я внесу позже, его кандидатура еще рассматривается. Он будет заниматься экологическим блоком, наведением порядка и уходом лесов",- добавил Воробьев.