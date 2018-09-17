Сардана Авксентьева вступила в должность мэра Якутска

ЯКУТСК, 17 сен – РИА. Избранный мэр города Якутска Сардана Авксентьева официально вступила в должность, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации.

Кандидат от "Партии возрождения России" Сардана Авксентьева выиграла выборы мэра Якутска с 39,98% голосов, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова. "Избранный мэр города Якутска Сардана Авксентьева официально вступила в должность", — сообщили в департаменте.

На торжественной церемонии новый мэр города принесла присягу и получила удостоверение городского главы. На инаугурации присутствовали представители органов власти, депутаты, известные общественники, а также деятели культуры и спорта.

"Сегодня перед нашей столицей, в которой проживает треть населения республики, как и перед всей Якутией, стоят масштабные задачи, озвученные в новых "майских указах" президента России Владимира Владимировича Путина. Мы также видим Якутск одним из флагманов в деле реализации инициатив главы государства по развитию Дальнего Востока. Я не стремлюсь войти в историю. Мы намерены тратить всю нашу энергию, знания, время и ресурсы только на цели, связанные с интересами и благополучием горожан, успешным развитием нашего родного Якутска", — сказала Авксентьева на церемонии.