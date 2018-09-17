Сенатором от Самарской области стал бывший посол России в Молдавии

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин. Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин. Архивное фото

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Самарской области Дмитрий Азаров наделил полномочиями члена Совета Федерации бывшего посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, говорится в постановлении главы региона, опубликованном в понедельник на сайте правительства области.

Избранный губернатором Самарской области Дмитрий Азаров официально вступил в должность в понедельник, церемония инаугурации прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.

"Назначить на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Самарской области Мухаметшина Фарита Мубаракшевича", — говорится в документе.

Мухаметшин был назначен послом России в Молдавии в апреле 2012 года, в июле 2018 года он был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина.

В сентябре 2017 года Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации. Таким образом, стало вакантным место сенатора от губернатора Самарской области.