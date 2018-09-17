В Госдуме одобрили решение создать комиссию по этике и контролю за доходами

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совет Госдумы одобрил решение комитета по регламенту и контролю создать новую комиссию по этике и контролю за доходами, сообщила в понедельник журналистам глава думского комитета Ольга Савастьянова.

На прошлой неделе комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту решил создать единую комиссию Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Как сообщала ранее Савастьянова, возглавит новую комиссию представитель ЕР. В понедельник президиум фракции принял решение выдвинуть на этот пост бывшего главу комиссии по этике Отари Аршбу.

"Совет Государственной Думы принял следующие решения — поддержать необходимость внесения изменений в регламент, был одобрен проект положения данной комиссии. Советом Государственной Думы дано поручение всем фракциям представить в комитет по контролю и регламенту свои предложения по составу данной комиссии", — сказала Савастьянова.

Она напомнила, что состав комиссии будет определяться по пропорциональному принципу.

"На основании представленных предложений комитет по контролю и регламенту планирует 20 числа вынести этот вопрос на рассмотрение Государственной Думы" — добавила депутат.