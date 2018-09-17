Мизулину вновь назначили сенатором от Омской области

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сенатор от Омской области Елена Мизулина вновь назначена членом Совета Федерации от региона, указ об этом подписал глава субъекта РФ Александр Бурков.

"В соответствии с законом "О порядке формирования Совета Федерации РФ" постановляю: наделить полномочиями члена Совета Федерации — представителя от правительства Омской области Мизулину Елену Борисовну", — говорится в распоряжении главы региона.

В СФ Мизулина занимает пост замглавы комитета по законодательству.