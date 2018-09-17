Медведев освободил Овчинникова от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Максима Овчинникова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Освободить Овчинникова Максима Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" писала, что Овчинников в ближайшее время перейдет Роскосмос, где станет первым заместителем генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. По данным издания, Овчинников станет самым молодым топ-менеджером Роскосмоса — ему всего 35 лет. Должность замглавы ФАС он занимает с 2015 года.

Сейчас первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" является Татьяна Ельфимова. По информации газеты, она перейдет в Фондсервисбанк. Также уточняется, что место Овчинникова в ФАС займет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев, который будет отвечать в том числе за оборонный заказ.