Медведев освободил Овчинникова от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Максима Овчинникова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" писала, что Овчинников в ближайшее время перейдет Роскосмос, где станет первым заместителем генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. По данным издания, Овчинников станет самым молодым топ-менеджером Роскосмоса — ему всего 35 лет. Должность замглавы ФАС он занимает с 2015 года.
Сейчас первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" является Татьяна Ельфимова. По информации газеты, она перейдет в Фондсервисбанк. Также уточняется, что место Овчинникова в ФАС займет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев, который будет отвечать в том числе за оборонный заказ.