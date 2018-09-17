МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президиум фракции "Единая Россия" решил выдвинуть на пост главы новой комиссии Госдумы по этике и доходам кандидатуру Отари Аршбы, заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
"Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме. Голосование было тайным, альтернативным", — заявил Неверов журналистам.
Он добавил, что кандидатура Аршбы будет внесена от фракции на должность председателя комиссии, как только эта комиссия будет создана.