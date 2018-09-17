ЕР выдвинет Аршба на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президиум фракции "Единая Россия" решил выдвинуть на пост главы новой комиссии Госдумы по этике и доходам кандидатуру Отари Аршбы, заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Аршба занимает пост главы первой комиссии, депутат от ЕР Наталья Поклонская возглавляет вторую.

"Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме. Голосование было тайным, альтернативным", — заявил Неверов журналистам.

Он добавил, что кандидатура Аршбы будет внесена от фракции на должность председателя комиссии, как только эта комиссия будет создана.