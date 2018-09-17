Нововведения ЦИК все тайное сделали явным на выборах, заявила Памфилова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ситуация во втором туре выборов главы Приморского края подтверждает, что выборы, благодаря инициированным ЦИК нововведениям, стали максимально открытыми, теперь "всё тайное становится явным" и любая аномалия и шероховатость становится достоянием СМИ и общественности.

"Я бы хотела сначала сказать о плюсе избирательного процесса, который мы видим: именно благодаря тем нововведениям, которые ЦИК инициировал, это максимальная прозрачность", — сказала Памфилова журналистам в понедельник, говоря о ситуации во втором туре на выборах в Приморье.

Она напомнила, в частности, о том, что теперь практически в режиме онлайн можно наблюдать за динамикой явки и подсчетом голосов.

"Именно благодаря всем этим нововведениям любое нарушение, любая аномалия, любая шероховатость становятся сейчас достоянием не только нас, как руководства ЦИК, но достоянием СМИ и общественности. Я считаю, что это самый большой плюс нынешнего избирательного процесса — максимальная открытость, и все тайное становится явным", — заявила глава Центризбиркома.

По ее словам, на примере Приморья, как и целого ряда других регионов на прошедших 9 сентября выборах, можно наблюдать, какая идет острая конкурентная борьба.

"Выборы реально конкурентные, когда два кандидата идут буквально по пятам друг друга, то опережая, то немножко отставая. И это тоже, я считаю, очень важный положительный эффект от всей нашей работы", — полагает она.

Памфилова отметила, что первый тур выборов в Приморском крае, как и выборы 9 сентября в подавляющем большинстве регионов, "прошел без сучка и задоринки".

"Фактически, у нас не было никаких обращений, кампания прошла максимально открыто, жалоб практически не было, то есть она была конкурентна. Как следствие — второй тур, это же тоже во многом свидетельствует о том, что кампания была максимально честной, справедливой и открытой. Понятно, что во втором туре очень конкуренция обострилась, страсти накалились, и тут все может быть", — добавила глава ЦИК.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.