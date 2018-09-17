Памфилова собирает оперативное совещание по ситуации с выборами в Приморье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что собирает оперативное совещание по ситуации с результатами второго тура выборов губернатора Приморья.

"Сейчас буквально через 15 минут я собираю совещание оперативное, где будет понятно, есть уже какие-то жалобы (от кандидатов) или нет", — сказала она.

Ранее Памфилова сообщила, что ждет от кандидатов в губернаторы Приморья материалы, подтверждающие их слова о нарушениях на выборах, о которых они заявляли в медийном пространстве. По словам главы ЦИК, на утро понедельника в ведомство еще не поступало каких-либо жалоб от них.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, его отрыв от врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете более 99% бюллетеней обогнал своего соперника на 0,5%, сообщалось на сайте ЦИК.

Ищенко заявил о фальсификациях во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В свою очередь, доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев заявил о том, что "на многих избирательных участках … осуществлялись подвозы, подкуп избирателей", обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ.

Ранее Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания. Она отметила, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Тарасенко набирает 49,55%, Ищенко — 48,06%.