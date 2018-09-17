Качество избирательного процесса в России растет, заявила Памфилова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Качество избирательного процесса существенно растет, от кампании к кампании фиксируется все меньше злоупотреблений и нарушений, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Действительно, как мы видим, существенный прогресс, мы видим, что раз от раза, от кампании к кампании все меньше злоупотреблений, все меньше нарушений, качество избирательного процесса существенно поднимается, именно благодаря всем тем нововведениям, которые благодаря нашим инициативам есть, действуют", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ЦИК напомнила, что в единый день голосования 9 сентября в режиме онлайн на сайте ЦИК можно было наблюдать, как менялась явка в том или ином регионе и как вводили протоколы в систему ГАС "Выборы". Благодаря таким нововведениям ЦИК удается вести полноценный контроль за избирательным процессом, добавила она.