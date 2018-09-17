Губернатор Самарской области вступил в должность

Итоги единого дня голосования в 2018 году (502)

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступил в должность, церемония состоялась в понедельник в Самарском академическом театре оперы и балета.

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев объявил итоги голосования на выборах 9 сентября и вручил Азарову удостоверение об избрании его губернатором. Затем чиновник принес присягу и вступил в должность.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", — произнес Азаров текст присяги.

Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. Азаров от партии "Единая Россия" набрал 72,63% голосов. Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин получил 9,99%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) — 5,73%, Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") — 4,03%, лидер регионального отделения "Справедливой России", депутат областного парламента Михаил Маряхин — 2,62%, Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.