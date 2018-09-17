Полпред Меняйло прокомментировал победу Цивилева на выборах в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев имеет все возможности, чтобы раскрыть потенциал региона и улучшить жизнь местных жителей, заявил журналистам полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на церемонии инаугурации нового главы Кузбасса.

В понедельник в Белом зале обладминистрации Цивилев торжественно вступил в должность и получил удостоверение губернатора.

"Самое главное сегодня, и у Сергея Евгеньевича (Цивилева — ред.) все такие возможности есть, в том числе и потенциал Кузбасса, — консолидировать все силы на решение тех задач и тех проблем, которые стоят перед Кузбассом и перед жителями. Президентом РФ поставлена задача — создать комфортные условия жизни для наших граждан. Решить ее мы можем только совместно и сообща", — сказал Меняйло.

Полпред отметил, что Кузбасс попал во все национальные проекты, разрабатывает и реализует собственные программы, "которые касаются всех областей". "Это то, что сможет коренным образом изменить жизнь наших людей, в том числе сделать скачок в экономике", — сказал он.

Меняйло пожелал Цивилеву успеха и пообещал по-прежнему поддерживать Кузбасс. "Осталось только одно — работать. Раскрыть потенциал Кузбасса — это основная задача, которая даст эффект, и тогда мы сможем совместно выполнить задачи, поставленные руководством страны. Возможности все есть", — добавил он.

Цивилев прибыл в Кузбасс в марте на должность замгубернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 1 апреля назначен врио губернатора после досрочной отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Досрочные выборы главы региона прошли 9 сентября, за пост боролись шесть кандидатов, пятеро из них набрали менее 5% голосов. Цивилев, баллотировавшийся от "Единой России", получил 81,29% голосов при явке 66,47%.