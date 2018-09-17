ЦИК направит специалистов в Приморье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ЦИК России направит своих специалистов в Приморье, чтобы получить дополнительную информацию по голосованию на выборах губернатора Приморья, и после этого выработает рекомендации краевой избирательной комиссии, заявила РИА Новости глава ведомства Элла Памфилова.

"Мы направим дополнительно наших специалистов по тем вопросам, которые у нас останутся, чтобы они нам дополнительно собрали информацию, которая нам будет необходима для выработки решения ЦИК и рекомендаций краевой избирательной комиссии", — сказала глава ЦИК.

По ее словам, на подведение итогов голосования есть 10 дней, "торопиться никто не будет, пока не изучим все обстоятельства, пока полностью не будем уверены, что мы обладаем полной информацией о реальной картине происходящего".