ЦИК взял тайм-аут на изучение обращений на выборах в Приморье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ЦИК РФ до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы сейчас запросили все материалы из приморской комиссии: все жалобы, все обращения, все материалы. Мы ждем не просто стенаний и восклицаний на кандидатов в прессе, а ждем подтверждения их обвинений в виде фактов. Тщательно все изучим. До среды мы берем тайм-аут на изучение того, что придет к нам, просим поторопиться участников этого избирательного процесса и их представителей, чтобы оперативно нам представили все факты", — сказала Памфилова.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.