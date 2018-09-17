Цивилев вступил в должность губернатора Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Церемония инаугурации Сергея Цивилева, победившего на досрочных выборах губернатора Кемеровской области в минувший единый день голосования, прошла в понедельник в Белом зале региональной администрации, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.

Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров напомнил об итогах выборов 9 сентября и объявил, что в торжественной церемонии участвуют полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Госдумы и облсовета, заместители губернатора, руководители подразделений обладминистрации, главы городов, журналисты и почетные гости.

Председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев зачитал постановление избиркома, напомнив, что Цивилев набрал на выборах 1 084 392 голоса. "Это составляет 81,29% от принявших участие в голосовании (явка составила 66,47%) и 53,8% от общего числа избирателей Кемеровской области", — отметил Батырев.

В соответствии с уставом Кемеровской области, Цивилев принял присягу. "Выступая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области, верно служить народу, уважать, охранять и оберегать права и свободы гражданина и человека, соблюдать Конституцию РФ и Устав Кемеровской области", — зачитал Цивилев.

Озвучив присягу, он поставил под ней подпись, после чего Батырев под аплодисменты зала вручил ему удостоверение губернатора.

"Для меня сегодня торжественный и волнительный день. Я впервые становлюсь губернатором, причем такого мощного региона, в котором живет почти три миллиона жителей. Благодарен, что вы меня приняли, поверили, и мы вместе составляли планы развития, решали текущие вопросы, отмечали праздники. Моя задача — оправдать доверие президента и жителей Кузбасса", — сказал Цивилев.

Меняйло поздравил нового губернатора и жителей области, пожелав Кузбассу успехов, удачи и процветания. "Мы с вами все прекрасно понимаем, что каждый регион разнообразен. Кузбасс — особый регион, лидер в стране по угледобыче, вносит существенный вклад в экономику всей страны. Нисколько не сомневаюсь, что Кузбасс имеет огромный потенциал, особенно люди, которые работают и ждут перемен", — сказал он.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост. Это произошло на фоне крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унёсшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который в марте прибыл в Кузбасс на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.

В предвыборной гонке в итоге участвовали шесть кандидатов, пять из них получили менее 5% голосов.