Песков прокомментировал расследование по Петрову и Боширову

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разницу в словах Владимира Путина, который говорил, что Александр Петров и Руслан Боширов гражданские люди, и опубликованным расследованием о том, что информация о них засекречена, а телефоны в их карточке аналогичны телефонным номерам Минобороны.

Четвертого марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Пятого сентября Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.

"Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация разного характера", — сказал он.