Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, который передает Ростуризм в ведение Минэкономразвития, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации", — сообщается в тексте указа. Ранее ведомство находилось в ведении Министерства культуры.

"Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", — также говорится в документе.