Жалобы по второму туру выборов в Приморье в ЦИК еще не поступали

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ЦИК РФ пока не получил ни одной жалобы по второму туру выборов губернатора Приморья, если они поступят, их оперативно проверят и рассмотрят, заявил РИА Новости член Центризбиркома, курирующий регион, Евгений Шевченко.

"Вчера ни одной жалобы — ни письменно, ни устно — не было. На вчерашний вечер ни одной жалобы в ЦИК не поступало. Если они будут, то, конечно, они будут проверены и рассмотрены", — сказал Шевченко.

Член ЦИК Евгений Колюшин, комментирую выборы в Приморье, позже сообщил, что "на утро понедельника в Центризбиркоме жалоб нет".

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.