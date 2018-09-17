В ОП Приморья не выявили нарушений на выборах, о которых заявляет КПРФ

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Наблюдатели Общественной палаты Приморья не зафиксировали нарушений на выборах главы края при подсчете голосов в районах, итоги голосования в которых вызвали недовольство у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты края Борис Ступницкий.

Ранее при подсчете голосов лидировал Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о недовольстве итогами голосования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.

"Наши наблюдатели нарушений в этих районах не зафиксировали, сигналов у нас не было", — сказал Ступницкий.

В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. По словам представителя регионального избиркома, за 16 сентября зафиксировано 13 жалоб, которые непосредственно касаются кандидатов, они поступили от обоих претендентов на пост главы региона. Жалобы, поступившие за ночь 17 сентября, подсчитываются.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".