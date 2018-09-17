Избранный губернатор Алтайского края вступит в должность в понедельник

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БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник пройдет процедуру инаугурации, после чего приступит к выполнению своих обязанностей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Действующий врио губернатора Алтайского края Томенко после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы региона, за него проголосовали 53,6% избирателей. По данным избиркома, второе место занимает Владимир Семенов от ЛДПР с 16,20%, третье — кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,14%, четвертое — Андрей Крылов от Партии роста с 13,46%.

"Инаугурация пройдет в понедельник, приглашены депутаты, общественность и почетные гости. После процедуры инаугурации Томенко приступит к своим обязанностям", — сказал представитель регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Томенко.