Ищенко заявил, что выберет сенатора от Приморья по совету Зюганова

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что сенатора от региона он выберет, исходя из мнения лидера партии Геннадия Зюганова.

"Сенатором будет мной делегирован тот человек, которого мне порекомендует центральный комитет КПРФ и лично Геннадий Зюганов. Я как член КПРФ обязан буду подчиниться. Эти три человека согласовывались мной, я согласовывал их с центральным комитетом партии, потому что это очень важный, ответственный человек, который будет представлять нас там, в верхней палате парламента, он должен быть важным, проверенным, приморским, и чтобы отстаивал интересы на должном уровне", — сказал Ищенко журналистам.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.