Песков назвал атмосферу на Госсовете во Владивостоке "рабочей"

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что президиум Госсовета, который прошел во Владивостоке, был "не жесткий, а рабочий".

"Он был не жесткий, он был рабочий, он был предметный, конкретный и очень содержательный. Представители СМИ предпочитают обращать внимание на то, как задавал вопросы глава государства", — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия 1 ".

Также он не считает, что министры были не подготовлены. "Я бы не говорил — неподготовленность. Как правило, участию министров в таком мероприятии предшествует длительная подготовка. Объем тем настолько широк, что предусмотреть объем всех справок и информационных материалов просто невозможно. Но в любом случае президент изрядно погрузился в проблемы Дальнего Востока, налицо позитивная динамика. Остаются ли проблемы? Выше крыши, регион огромный", — подчеркнул Песков.