Песков рассказал, что обсуждали Путин и Си Цзиньпин на встрече в рамках ВЭФ

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на закрытых переговорах в рамках Восточного экономического форума обсуждали ряд международных вопросов, в том числе торговые войны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков не стал раскрывать детали переговоров, отметив, что "они на то и закрытые переговоры в узком составе, чтобы их содержание не стало публичным".

"Но, безусловно, это, прежде всего, вопросы двухстороннего сотрудничества. Между такими странами, как Россия и Китай, перечень проектов на повестке дня настолько обширен, что только это можно обсуждать несколько часов подряд, и, конечно, две такие страны, как Россия и Китай, не могут не обсуждать международные проблемы. И здесь, конечно, торговые войны, которые сейчас, по сути, ведут к слому прежней и существующей системы торгово-экономических отношений, это и региональные конфликты. Потому что роль России понятна, но слово Китая сейчас на всей мировой арене трудно переоценить", — сказал Песков.

Он отметил, что на таких переговорах стороны высказывают обеспокоенность теми или иными тенденциями. "И здесь страны делятся своими опасениями и говорят о возможных последствиях для экономики региона, страны, мира. Это нормальный ход переговоров", — сказал пресс-секретарь.

Песков также напомнил о встрече Путина с представителями зарубежных деловых кругов на ВЭФ, среди которых был и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма, и сообщил, что президент РФ не собирается уходить со своего поста.

По словам Пескова, весь мир обсуждал, что Джек Ма собрался на пенсию. В рамках ВЭФ Путин на встрече с Джеком Ма спросил его о планах.

"Путин сказал: "Вы ж не усидите на месте. На какую пенсию вы собираетесь с вашей-то энергией?". Это говорит президент, которому уже 65. Но как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких пунктов", — сказал Песков.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group на ВЭФ объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2019 года. Доля Alibaba в СП AliExpress Russia составит 48%, "Мегафон" получит 24% в обмен на всю свою 10-процентную долю в Mail.Ru Group, у РФПИ будет 13%, у Mail.Ru — 15%.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.