Ищенко увеличил отрыв при подсчете 62% бюллетеней на выборах главы Приморья

Второй тур региональных выборов в России (21)

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 62,58% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,85% голосов избирателей, он лидирует с разрывом в более чем 8%, сообщается на сайте ЦИК.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 44,58%, отмечается на сайте.

Ранее при подсчете половины протоколов разрыв между кандидатами составлял чуть более 7%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".